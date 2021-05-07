Шесть бойцов уволены из UFC

Руководство UFC приняло решение уволить из лиги шесть бойцов. Контрактов с промоушеном лишились Люк Сандерс, Энтони Бирчак, Бартош Фабински, Аалон Круз, Джордан Гриффин и Кей Би Бхуллар, собщает обозреватель Аарон Бронстетер на своей странице в «Твиттере».
Кей Би Бхуллар упустил возможность сохранить место в лиге в минувшие выходные. В ночь на 2 мая он выступил на турнире UFC Вегас 25, но уступил единогласным решением судей Андреасу Михайлидису, после чего боссы промоушена решили с ним расстаться. Бартош Фабински последний раз появлялся в октагоне также относительно недавно. 17 апреля он выступил на турнире в Лас-Вегасе и уступил Джеральду Мершерту. Это была третья неудача поляка в последних четырёх боях.
Напомним, что не так давно в UFC расстались с экс-чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли.
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