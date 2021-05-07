Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шесть бойцов уволены из UFC

Шесть бойцов уволены из UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC приняло решение уволить из лиги шесть бойцов. Контрактов с промоушеном лишились Люк Сандерс, Энтони Бирчак, Бартош Фабински, Аалон Круз, Джордан Гриффин и Кей Би Бхуллар, собщает обозреватель Аарон Бронстетер на своей странице в «Твиттере».

Кей Би Бхуллар упустил возможность сохранить место в лиге в минувшие выходные. В ночь на 2 мая он выступил на турнире UFC Вегас 25, но уступил единогласным решением судей Андреасу Михайлидису, после чего боссы промоушена решили с ним расстаться. Бартош Фабински последний раз появлялся в октагоне также относительно недавно. 17 апреля он выступил на турнире в Лас-Вегасе и уступил Джеральду Мершерту. Это была третья неудача поляка в последних четырёх боях.

Напомним, что не так давно в UFC расстались с экс-чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021