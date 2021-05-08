Шлеменко возмущён, что его победу над Сантосом считают неубедительной

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко недоволен тем, что ряд болельщиков не были впечатлены его выступлением в поединке с Марсио Сантосом.
«Комментарии людей, которые говорят, что Марсио весь поединок бил? Ага, бил. Избил всего прямо! Я там валялся. Я такое не читаю. Все здравые люди, которые поддерживают, они такого не пишут, они всё понимают. Какому-то хейтеру, ослу, который ждёт от меня поражения, легко как-то оправдать мои победы. Недавно видел даже от профессионального спортсмена, что, мол, у меня была слабая оппозиция до Сантоса.
Топ-7 UFC — слабая оппозиция? А кто не слабая — топ-1? Ну блин, так я что, отказываюсь? Что на эти глупости реагировать? Или на то, что кому-то показалось. Мне вот показалось, что это я его гонял и бил! Он пёр — вопросов нет. Молодец! Выдержал и не упал. Я его не уронил. Но выиграть-то у него всё равно не было вариантов», — приводит слова Шлеменко Sport24.
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