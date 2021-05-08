Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Альварес и Сондерс прошли взвешивание и провели финальную дуэль взглядов

Альварес и Сондерс прошли взвешивание и провели финальную дуэль взглядов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Арлингтоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс.

В преддверии объединительной схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг. После взвешивания боксёры провели финальную дуэль взглядов.

Соответствующее фото доступно на странице DAZN Boxing в «Инстаграме».

Напомним, Альварес в предыдущем поединке нокаутировал Авни Йылдырыма, а Билли Джо Сондерс по очкам справился с Мартином Мюрреем.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021