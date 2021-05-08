Альварес и Сондерс прошли взвешивание и провели финальную дуэль взглядов

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Арлингтоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс.

В преддверии объединительной схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг. После взвешивания боксёры провели финальную дуэль взглядов.

Соответствующее фото доступно на странице DAZN Boxing в «Инстаграме».

Напомним, Альварес в предыдущем поединке нокаутировал Авни Йылдырыма, а Билли Джо Сондерс по очкам справился с Мартином Мюрреем.