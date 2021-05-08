Финальные битвы взглядов Серроне, Мороно и других перед турниром UFC Вегас 26

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26. В преддверии шоу все его участники провели дуэль взглядов.
В его главном событии встретятся Мишель Уотерсон и Марина Родригес. В со-главном поединке силами померятся Дональд Серроне и Алекс Мороно.
UFC Вегас 26. Основной кард
Марина Родригес— Мишель Уотерсон
Дональд Серроне — Алекс Мороно
Нил Мэгни — Джофф Нил
Морис Грин — Маркос Рожерио да Лима
Диего Феррейра — Грегор Гиллеспи
Анджела Хилл — Аманда Рибас
Ранее сообщалось, что Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же подерётся с Грегором Гиллеспи. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.
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