Финальные битвы взглядов Серроне, Мороно и других перед турниром UFC Вегас 26

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26. В преддверии шоу все его участники провели дуэль взглядов.

В его главном событии встретятся Мишель Уотерсон и Марина Родригес. В со-главном поединке силами померятся Дональд Серроне и Алекс Мороно.

UFC Вегас 26. Основной кард

Марина Родригес— Мишель Уотерсон

Дональд Серроне — Алекс Мороно

Нил Мэгни — Джофф Нил

Морис Грин — Маркос Рожерио да Лима

Диего Феррейра — Грегор Гиллеспи

Анджела Хилл — Аманда Рибас

Ранее сообщалось, что Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же подерётся с Грегором Гиллеспи. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.