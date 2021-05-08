Валентин Молдавский будет драться за временный пояс чемпиона Bellator с Тимоти Джонсоном

29-летний российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский, выступающий в Bellator, выступит в бою за пояс временного чемпиона организации в тяжёлом весе с 36-летним американцем Тимоти Джонсоном. Об этом сообщается на официальном сайте Bellator.



Поединок состоится 25 июня в штате Анкасвилл (США) на турнире Bellator 261.



Напомним, что Молдавский является представителем команды «FedorTeam» легендарного российского бойца – Фёдора Емельяненко. Всего в ММА он провёл 15 боёв, выиграв 14 из них. В Bellator он выиграл все 5 своих боёв, а последний провёл в августе 2020 года с Роем Нельсоном.



Его оппонент имеет рекорд в ММА 15-6. Свою карьеру в Bellator Джонсон начал с двух поражений – Чейку Конго и Виталию Минакову, а затем одержал три победы кряду.

Боец Bellator Молдавский: бой с Емельяненко? Вы что, прикалываетесь?!