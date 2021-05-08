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Представлен постер UFC 262 с титульным боем Оливейра — Чендлер

Представлен постер UFC 262 с титульным боем Оливейра — Чендлер
Бокс/ММА / UFC 0

UFC опубликовал официальный пост турнира UFC 262, который состоится 15 мая в Хьюстоне (штат Техас, США). Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе Чарльз ОливейраМайкл Чендлер.

В соглавном событии вечера встретятся Бенеил Дариуш и бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон.

Запись можно посмотреть в «твиттере» UFC.

Чендлер и Оливейра оспорят пояс, который принадлежал россиянину Хабибу Нурмагомедову. В октябре 2020 года российский боец после 29-й победы в карьере объявил об уходе из спорта. Он победил Джастина Гэтжи, а затем прямо в октагоне сообщил, что этот поединок был последним в его карьере. Все попытки президента UFC Даны Уайта уговорить Нурмагомедова вернуться не увенчались успехом.

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