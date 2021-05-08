Боец MMA безжалостно избивал лежащего соперника. Судья отреагировал с явным опозданием

В ночь на 8 мая мск в Анкасвилле (США) состоялся турнир Bellator 258. Одним из самых ярких событий вечера стал бой американцев Джонни Эблина и Даниэля Мадрида.

Эблин очень активно начал поединок. Уже на первых секундах он принялся избивать соперника. Один из мощных ударов Джонни привёл к тому, что Мадрид завалился на настил. После этого Эблин оказался сверху на оппоненте и принялся добивать его.

Сперва рефери не вмешивался, позволив Эблину нанести несколько мощных ударов. Мадрид пытался защищаться, но вскоре лишился возможностей для обороны. Лишь после этого рефери вмешался и остановил бой.

Эблин одержал уже девятую победу в девяти поединках. Мадрид потерпел шестое поражение, также он одержал 15 побед.

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