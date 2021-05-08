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Минаков не считает Молдавского явным фаворитом в бою с Тимоти Джонсоном

Минаков не считает Молдавского явным фаворитом в бою с Тимоти Джонсоном
Бокс/ММА / Bellator 0
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Сегодня, 8 мая, стало известно, что боец Bellator Валентин Молдавский оспорит титул временного чемпиона лиги в тяжёлом весе в бою с Тимоти Джонсоном. Ожиданием от этого противостояния поделился ещё один российский тяжеловес Виталий Минаков.

«Вполне логичный поединок. В принципе я предполагал, что этот бой может состояться в самое ближайшее время. Тимоти является претендентом, Валентин находится в верхних строчках рейтинга Bellator. Интересное противостояние, Молдавский и Джонсон даже чем-то похожи: Валентин будет помощнее физически, но у обоих борцовская база. Джонсон ведёт более вязкие поединки, не старается много бить, но, тем не менее, ударить может. Сколько я наблюдал, Джонсон много работает около клетки, переводит в партер, бьёт в партере.

У Валентина примерно такая же манера, но он ещё достаточно неплохо работает в стойке. В этом противостоянии я не стал бы отдавать кому-то явное преимущество», — рассказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Валентин Молдавский будет драться за временный пояс чемпиона Bellator с Тимоти Джонсоном
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