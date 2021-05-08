Беременная жена Дацика прервала бой мужа, после того, как тот оказался в нокдауне

Известный боец ММА Вячеслав Дацик в очередной раз попробовал силы на профессиональном ринге в качестве боксёра. Дацик выступил под эгидой промоушена True Gym. Его соперником стал Гаджи Наврузов. В конце первого раунда Вячеслав пропустил тяжёлую атаку соперника и оказался в нокдауне. 40-летний боец был готов продолжать схватку, но в дело вмешалась его жена, которая находится в положении.

Супруга Дацика встала между бойцами и долго убеждала Вячеслава прекратить поединок. В итоге тот вынужден был согласиться.

Напомним, в феврале 2021 года Дацик встретился с камерунцем Тайсоном Дижоном и сумел одержать досрочную победу. Что касается успехов Вячеслава в ММА, в клетке он провёл 14 поединков, одержав 6 побед и проиграв 8 раз.