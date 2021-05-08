Известный тренер обвинил главу UFC в сексуальных связях с девушками-бойцами

Тренер бывшего бойца UFC Диего Санчеса Джошуа Фабиа выступил с очередной порцией обвинений в адрес президента лиги Даны Уайта. На этот раз специалист заявил, что Уайт позволяет себе завязывать сексуальные отношения с девушками, выступающими в промоушене.

«Почему никто не говорит об этом? Почему никто не рассказывает, что происходит? Дана Уайт спит с девушками-бойцами лиги. Со сколькими из них у него был секс? Со сколькими переспал матч-мейкер Шон Шелби? Это правда. Давайте проясним, в промоушене слишком много грязи и глупости. Если вы не прольёте на это свет, буду показывать видео», — приводит слова Фабиа BJ Penn.

Напомним, не так давно Санчес был отчислен из промоушена. После этого и тренер, и боец выразили недовольство лигой.