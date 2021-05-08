Следующим соперником Шлеменко может стать экс-чемпион Bellator

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко может провести следующий поединок с другим экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.

«Планируется бой против Карвальо в России. Важно, что Карвальо сегодня ночью проведёт бой на коротком уведомлении в Bellator. Нужно понимать, в каком он будет состоянии», — приводит слова представителя Шлеменко ТАСС.

Отметим, что Карвальо на турнире Bellator 258 раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину, это было третье поражение Рафаэля кряду. В последних семи встречах он проиграл шесть раз. Что касается Шлеменко, то он последний раз он появлялся в клетке вчера, 7 мая. На турнире во Владивостоке Александр единогласным решением судей одолел бразильца Марсио Сантоса.