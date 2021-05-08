Сондерс: отберу у Альвареса титулы штурмом

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом. По словам британца, он отберет у соперника все титулы.

«Я убеждён, что у меня есть дух и психология победителя. Я не приехал сюда, чтобы просто лечь. Не думаю, что Альварес когда-то бился с соперником с таким сердцем и решимостью. Нас ждёт хороший бой. Канело — великий чемпион, но, честно говоря, я приехал сюда, чтобы забрать у Альвареса все титулы штурмом.

Я не проигрывал с 2008 года. Я одержал 30 побед и ни разу не проигрывал. Так что ему придётся придумать что-то новое, чтобы одолеть меня», — приводит слова британца BoxingScene.

Встреча Альвареса с Сондерсом пройдёт ранним утром 9 мая по московскому времени.