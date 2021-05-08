Сондерс: отберу у Альвареса титулы штурмом

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом. По словам британца, он отберет у соперника все титулы.
«Я убеждён, что у меня есть дух и психология победителя. Я не приехал сюда, чтобы просто лечь. Не думаю, что Альварес когда-то бился с соперником с таким сердцем и решимостью. Нас ждёт хороший бой. Канело — великий чемпион, но, честно говоря, я приехал сюда, чтобы забрать у Альвареса все титулы штурмом.
Я не проигрывал с 2008 года. Я одержал 30 побед и ни разу не проигрывал. Так что ему придётся придумать что-то новое, чтобы одолеть меня», — приводит слова британца BoxingScene.
Встреча Альвареса с Сондерсом пройдёт ранним утром 9 мая по московскому времени.
- 8 мая 2021
-
16:34
-
15:30
-
14:58
-
13:48
-
12:39
-
11:46
-
10:42
-
09:41
-
08:40
-
06:54
-
06:22
-
05:32
-
01:18
-
00:50
-
00:42
-
00:13
- 7 мая 2021
-
23:28
-
22:30
-
22:26
-
21:31
-
20:49
-
20:14
-
19:54
-
18:14
-
17:21
-
16:06
-
16:00
-
15:24
-
14:48
-
14:30
-
14:15
-
13:46
-
13:01
-
12:30
-
12:00