«Монстр». Энтони Джонсон высказался о Немкове

Бывший боец UFC Энтони Джонсон, дебютировавший в Bellator с победы в четвертьфинале Гран-при в полутяжёлом весе в бою с Жозе Аугусто, высказался о чемпионе лиги Вадиме Немкове, с которым американцу предстоит бой в полуфинале.

«Для меня будет честью сразиться с Немковым. Он — монстр. Он наиболее совершенный боец среди всех участников Гран-при. Вадим может драться в стойке, может бороться и проводить удушающие приёмы. Я его большой фанат. Для боя с ним мне необходимо прибавить, и я сделаю это, уверен в этом», — приводит слова Джонсона MMAJunkie.

Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон досрочно победил Жозе Аугусто, остановив соперника во втором раунде. При этом Энтони был близок к досрочному поражению в первом раунде.