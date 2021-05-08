Сантос — о поражении от Шлеменко: судьи были немного патриотами

Боец ММА Марсио Сантос поделился впечатлениями от поединка с Александром Шлеменко, которому он проиграл решением судей. Бразилец убеждён, что столкнулся с предвзятостью судей.

«В целом это был равный бой, действительно равный. Получилось отличное шоу. И всё же я уверен, что выиграл два раунда. А за первый, возможно, дал бы ничью. Решил, что не буду себя выматывать, пытаясь повалить Шлеменко, несмотря на то что в Дагестане у меня были отличные спарринги, тренировки, где я узнал много нового о вольной борьбе. Но есть такая штука, как чуйка: я чувствовал, что способен нокаутировать Шлеменко. И я был близок к этому. Нанёс несколько хороших апперкотов, хорошо бил коленями. Хотел доказать, что Марсио Педра Гамач тоже умеет нокаутировать. Я владею джиу-джитсу на высоком уровне, но чувствовал, что могу нокаутировать Шлеменко, и следовал этой стратегии, потому что уже в начале боя нанёс несколько точных ударов. Видел, что у соперника всё под контролем, но старался использовать каждый момент, так что ему неплохо от меня досталось.

Но ведь это Шлеменко, в России, во Владивостоке… И всё же думаю, что эта победа для него получилась с привкусом поражения. Сегодня Шлеменко показал свои лучшие удары руками и ногами. Но я своевременно отвечал ему. В какой-то момент я взял бой под свой контроль. Жаль, что из этого судьи ничего не увидели. Думаю, сегодня они были немного патриотами и присудили ему победу. А может, и не немного.



Шлеменко не согласится на реванш. А я бы его провёл с удовольствием, думаю, это было бы интересно и болельщикам. Но Шлеменко не согласится, потому что понимает, что был очень близок к поражению», — приводит слова Сантоса «Спорт-экспресс».