Усман — о Ковингтоне: нельзя претендовать на пояс только потому, что тебе сломали челюсть

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о возможном реванше с Колби Ковингтоном. Первый поединок соперников состоялся в 2019 году. Тогда Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде, сломав сопернику челюсть.

«Я не говорю, что отказываюсь от боя с Колби. Более того, я всегда хочу драться с сильнейшими. Но нужно заслужить поединок с чемпионом UFC. Нельзя претендовать на пояс лишь потому, что в конце пятираундового поединка вам сломали челюсть.

Ранее Масвидаль прошёл пять раундов со мной. И Тайрон Вудли тоже. Это ничего не значит.

Нельзя провести три боя за три года и сидеть сложа руки, пока чемпион встретится с вами. Я провёл три поединка за девять месяцев», — цитирует Усмана MMAJunkie.