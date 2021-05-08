Усман — о Ковингтоне: нельзя претендовать на пояс только потому, что тебе сломали челюсть
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о возможном реванше с Колби Ковингтоном. Первый поединок соперников состоялся в 2019 году. Тогда Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде, сломав сопернику челюсть.
«Я не говорю, что отказываюсь от боя с Колби. Более того, я всегда хочу драться с сильнейшими. Но нужно заслужить поединок с чемпионом UFC. Нельзя претендовать на пояс лишь потому, что в конце пятираундового поединка вам сломали челюсть.
Ранее Масвидаль прошёл пять раундов со мной. И Тайрон Вудли тоже. Это ничего не значит.
Нельзя провести три боя за три года и сидеть сложа руки, пока чемпион встретится с вами. Я провёл три поединка за девять месяцев», — цитирует Усмана MMAJunkie.
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