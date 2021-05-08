Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тренер экс-бойца UFC обвинил Дану Уайта в интимных связях с девушками-бойцами промоушена

Тренер экс-бойца UFC обвинил Дану Уайта в интимных связях с девушками-бойцами промоушена
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Джошуа Фабиа, тренер бывшего бойца UFC Диего Санчеса, высказался о президенте организации Дане Уайте. По словам Фабиа, Уайт спит с девушками-бойцами промоушена. Санчес и его команда жёстко критикуют Уайта и UFC после увольнения из организации.

«Почему никто не говорит о происходящем? Дана Уайт спит с девушками-бойцами лиги. Пусть говорят о том, с кем у него были связи! А со сколькими девушками-бойцами переспал Шон Шелби? Всё это правда.

Давайте просто говорить честно. В промоушене слишком много грязи. Если никто об этом не хочет говорить, у меня есть видео с доказательствами», — цитирует тренера BJPenn.

Ранее Уайт назвал Фабиа психом. Он напомнил, что тренер гонялся по октагону с ножом за людьми. Также Уайт обвинил тренера в том, что он пытался заставить комментаторов говорить те или иные вещи.

Серроне признался, что его задели слова Даны Уайта
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021