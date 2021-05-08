Тренер экс-бойца UFC обвинил Дану Уайта в интимных связях с девушками-бойцами промоушена

Джошуа Фабиа, тренер бывшего бойца UFC Диего Санчеса, высказался о президенте организации Дане Уайте. По словам Фабиа, Уайт спит с девушками-бойцами промоушена. Санчес и его команда жёстко критикуют Уайта и UFC после увольнения из организации.

«Почему никто не говорит о происходящем? Дана Уайт спит с девушками-бойцами лиги. Пусть говорят о том, с кем у него были связи! А со сколькими девушками-бойцами переспал Шон Шелби? Всё это правда.

Давайте просто говорить честно. В промоушене слишком много грязи. Если никто об этом не хочет говорить, у меня есть видео с доказательствами», — цитирует тренера BJPenn.

Ранее Уайт назвал Фабиа психом. Он напомнил, что тренер гонялся по октагону с ножом за людьми. Также Уайт обвинил тренера в том, что он пытался заставить комментаторов говорить те или иные вещи.