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Макгрегор опубликовал хамский пост про Хабиба и удалил его

Макгрегор опубликовал хамский пост про Хабиба и удалил его
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новую запись в своём «твиттере», но затем её удалил. Он в очередной раз решил поддеть российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Соперники встретились в октагоне в 2018 году. Нурмагомедов защитил титул, одержав досрочную победу.

Макгрегор выложил фото с боя и оскорбил Нурмагомедова.

«Я не держал его за шорты. Я трамбовал его гомофобную задницу. И посмотрите на его счастливое лицо. Ему нравится это. Он любит, когда там торчат пальцы», — написал Макгрегор.

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил об уходе из ММА. Он сообщил о завершении карьеры после того, как защитил пояс в поединке с Джастином Гэтжи. Эта победа стала 29-й в карьере россиянина, он не потерпел ни одного поражения.

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