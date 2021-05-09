Родригес единогласным решением победила Уотерсон в главном бою UFC Вегас 26

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26.

В главном событии турнира встретились американка Мишель Уотерсон и представительница Бразилии Марина Родригес. По итогам пяти раундов победу по очкам единогласным решением судей одержала Родригес.

В со-главном бою вечера американец Алекс Мороно техническим нокаутом победил своего соотечественника Дональда Серроне. Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях.

Напомним, ранее сообщалось, что Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же выйдет на бой с Грегором Гиллеспи. В результате Гиллеспи техническим нокаутом победил Феррейру. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.