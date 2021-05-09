Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Сондерс сломал орбитальную кость в бою с Альваресом

Сондерс сломал орбитальную кость в бою с Альваресом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Стало известно, почему экс-чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) не вышел на девятый раунд в прошедшем бою с чемпионом WBC и WBA Саулем Альваресом (56-1-2 38 КО). Напомним, из-за этого Альварес одержал победу техническим нокаутом.

Как сообщает DAZN Boxing со ссылкой на промоутера Эдди Хирна, Сондерс сломал орбитальную кость, и тренер отказался выпускать его обратно.

Отметим, что на поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии. По итогам официальной церемонии взвешивания перед боем британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг.

Напомним, Альварес в предыдущем поединке нокаутировал Авни Йылдырыма, а Билли Джо Сондерс по очкам победил Мартина Мюррея.

Альварес победил Сондерса и стал чемпионом мира по трём версиям
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021