Сондерс сломал орбитальную кость в бою с Альваресом

Стало известно, почему экс-чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) не вышел на девятый раунд в прошедшем бою с чемпионом WBC и WBA Саулем Альваресом (56-1-2 38 КО). Напомним, из-за этого Альварес одержал победу техническим нокаутом.

Как сообщает DAZN Boxing со ссылкой на промоутера Эдди Хирна, Сондерс сломал орбитальную кость, и тренер отказался выпускать его обратно.

Отметим, что на поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии. По итогам официальной церемонии взвешивания перед боем британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг.

Напомним, Альварес в предыдущем поединке нокаутировал Авни Йылдырыма, а Билли Джо Сондерс по очкам победил Мартина Мюррея.