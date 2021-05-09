Серроне — о поражении в бою с Мороно: надеюсь, UFC меня не уволит

Американец Дональд Серроне прокомментировал поражение техническим нокаутом от своего соотечественника Алекс Мороно в со-главном бою вечера на турнире UFC Вегас 26, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я уверен, что сейчас будет много разговоров о том, что мне пора уйти на пенсию, и сейчас самое время. Но это не входит в мои планы. Я должен что-то придумать. Чувствую, что было тяжело. Надо посмотреть, оценить, понять, что происходит. Я в хорошем расположении духа. Поеду домой, увижу своих сыновей, пообщаюсь с семьей. Дерьмовый вечер, но надеюсь, что UFC меня не уволит, и вы, ребята, увидите меня снова», — приводит слова Серроне MMA Junkie.

Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях (еще одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся).