Серроне — о поражении в бою с Мороно: надеюсь, UFC меня не уволит

Американец Дональд Серроне прокомментировал поражение техническим нокаутом от своего соотечественника Алекс Мороно в со-главном бою вечера на турнире UFC Вегас 26, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Я уверен, что сейчас будет много разговоров о том, что мне пора уйти на пенсию, и сейчас самое время. Но это не входит в мои планы. Я должен что-то придумать. Чувствую, что было тяжело. Надо посмотреть, оценить, понять, что происходит. Я в хорошем расположении духа. Поеду домой, увижу своих сыновей, пообщаюсь с семьей. Дерьмовый вечер, но надеюсь, что UFC меня не уволит, и вы, ребята, увидите меня снова», — приводит слова Серроне MMA Junkie.
Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях (еще одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся).
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