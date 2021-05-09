Альварес: планирую собрать все пояса в суперсреднем весе. Калеб Плант, я иду за тобой!

Чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что намерен побороться за пояс IBF и вызвал на бой его действующего обладателя — Калеба Планта.

«Планирую собрать все пояса. Калеб Плант, я иду за тобой!» — приводит слова Альвареса Matchroom Boxing в «Твиттере».

В ночь с 8 на 9 мая мск Альварес взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.

Отметим, что на поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии. По итогам официальной церемонии взвешивания перед боем британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг. Напомним, Альварес в предыдущем поединке нокаутировал Авни Йылдырыма, а Билли Джо Сондерс по очкам победил Мартина Мюррея.