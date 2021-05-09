Конор Макгрегор провёл дуэль взглядов со своим фанатом. Видео
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор провёл дуэль взглядов со своим фанатом. Видео было опубликовано на странице поклонника в «Инстаграме».
Следующий бой ирландец проведёт на турнире UFC 264. Конор Макгрегор в третий раз встретится с Дастином Порье. Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.
В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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