«Пусть никто и никогда не увидит войны». Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы.
«С Днём Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слёзы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к родине. Пусть никто и никогда не увидит войны», — написал Ломаченко на своей странице в «Инстаграме».
Следующий бой Ломаченко проведёт бой с Масайоши Накатани 26 июня в Лас-Вегасе (США).
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