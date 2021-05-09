«Пусть никто и никогда не увидит войны». Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы.

«С Днём Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слёзы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к родине. Пусть никто и никогда не увидит войны», — написал Ломаченко на своей странице в «Инстаграме».

Следующий бой Ломаченко проведёт бой с Масайоши Накатани 26 июня в Лас-Вегасе (США).