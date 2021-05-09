Василевский: Моргенштерн — пугало, но чем он опасен для моих детей?

Боец ММА Вячеслав Василевский считает, что всё недовольство и шумиха вокруг известного исполнителя Моргенштерна излишня.
«Я не вижу в Моргенштерне какой-то угрозы. На мой взгляд, на него чуть накинули пуха. То, что он чёрт — это понятно. Достаточно посмотреть, и за две минуты ты это поймёшь. Конечно, он пугало конченое. Но какую опасность он будет представлять для, допустим, моих детей? Я с ними 24/7, даже если уезжаю. Если каждый родитель будет не за Моргенштерном бегать, говорить, какое он говно, а следить за своими детьми…
Ну, поёт он такие песни, ну и что? Ну пусть поёт. Когда мы были маленькие «Сектор газа» пели не лучше песни, ну и что? Мы же не стали такими. Я в этом ничего такого не вижу. Он исчезнет скоро. У них у всех век недолог. Как все эти тик-ток блогеры и так далее. Не понимаю глобальных опасений. Бред полный. В чём он опасен?" — сказал Василевский в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
Напомним, наиболее часто из бойцов ММА Моргенштерна критикует Александр Шлеменко.
- 9 мая 2021
-
18:37
-
17:07
-
16:24
-
14:57
-
13:39
-
11:54
-
10:44
-
09:49
-
08:42
-
07:30
-
07:18
-
07:05
-
06:35
-
06:22
-
05:31
-
05:05
-
04:24
-
03:41
-
00:40
- 8 мая 2021
-
22:38
-
20:03
-
18:52
-
17:59
-
16:34
-
15:30
-
14:58
-
13:48
-
12:39
-
11:46
-
10:42
-
09:41
-
08:40
-
06:54
-
06:22
-
05:32