Хабиб обратился к Дане Уайту по поводу Ислама Махачева
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту лиги Дане Уайту. Экс-боец напомнил, что глава промоушена кое-что обещал легковесу Исламу Махачеву. Таким образом, Хабиб, вероятно, намекал, что его другу пора назначить бой.
«Этот парень хочет рыбы. Дана Уайт, в прошлый раз ты ему обещал», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице Хабиба в социальной сети.
Напомним, последний раз Ислам Махачев появлялся в клетке в марте 2021 года. Тогда он впервые выступил после простоя в 1,5 года. Россиянин досрочно победил Дрю Добера. Ожидается, что его следующим соперником станет либо экс-чемпион лиги в лёгком весе Рафаэль дос Аньос, либо Дэн Хукер, или же Пол Фелдер.
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