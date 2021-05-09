Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб обратился к Дане Уайту по поводу Ислама Махачева

Хабиб обратился к Дане Уайту по поводу Ислама Махачева
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту лиги Дане Уайту. Экс-боец напомнил, что глава промоушена кое-что обещал легковесу Исламу Махачеву. Таким образом, Хабиб, вероятно, намекал, что его другу пора назначить бой.

«Этот парень хочет рыбы. Дана Уайт, в прошлый раз ты ему обещал», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба в социальной сети.

Напомним, последний раз Ислам Махачев появлялся в клетке в марте 2021 года. Тогда он впервые выступил после простоя в 1,5 года. Россиянин досрочно победил Дрю Добера. Ожидается, что его следующим соперником станет либо экс-чемпион лиги в лёгком весе Рафаэль дос Аньос, либо Дэн Хукер, или же Пол Фелдер.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021