Ломаченко с отцом и сыном поучаствовал в акции «Бессмертный полк»

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко вместе со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко, а также сыном Анатолием Ломаченко-младшим принял участие в акции «Бессмертный полк», которая проводится в честь Дня Победы.

Семья пришла на памятный мемориал с фотографией Василия Ивановича Ломаченко, которому экс-чемпион мира приходился внуком. Боксёр выложил несколько фотографий, непосредственно с мемориала, а также снимок деда в форме Советской армии, и картинку со словами «дед, я тебя помню».

Соответствующий пост доступен на странице Василия Ломаченко в «Инстаграме».

Напомним, Василий Ломаченко, а также его друг Александр Усик нередко критикуются на Украине представителями радикальных движений. По мнению несогласных, боксёры не разделяют проукраинскую позицию. Дошло до того, что профили Усика и Ломаченко появились на скандально известном сайте «Миротворец», на котором обычно публикуются личные данные людей, называемых врагами Украины.