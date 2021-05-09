Магни: если Чимаев хочет, чтобы я ему надрал зад, давайте сделаю это

Боец UFC Нил Магни выразил готовность встретиться с Хамзатом Чимаевым. Американец дал понять, что намерен подраться с небитым чеченцем со шведским паспортом предстоящим летом.

«Интересен ли мне бой с Чимаевым? Да. Если он хочет, чтобы я ему надрал зад этим летом, давайте сделаю это», — приводит слова Магни на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото.

Ранним утром 9 мая по мск Магни выступил на турнире UFC Вегас 26 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Боец одолел единогласным решением судей Джоффа Нила. Что касается Чимаева, он последний поединок провёл ещё в минувшем году. Осенью ему удалось досрочно победить Джеральда Мершерта.

Всего в UFC на счету Чимаева три досрочные победы в трёх встречах.