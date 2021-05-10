Менеджер Бивола: многие хотят бой с Альваресом из-за денег, для Дмитрия — это вызов

Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов высказался о возможности организации поединка своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Бой с Альваресом? Конечно, это нам интересно, как и другим боксёрам. Многие хотят этот бой ради финансовой выгоды, а для Дмитрия — это вызов. На сегодняшний день, Сауль является одним из лучших, многие считают его одним из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. Победив такого боксёра, можно выйти на новый уровень и достичь большого уважения в боксёрском мире.



Если бы звёзды сошлись и нам удалось договорится о бое с Альваресом — это бы было очень интересно. Канело заявил, что он не планирует возвращаться в полутяжёлый вес и рассматривает бои в 72 и 76 кг. Дмитрий уже не раз заявлял о том, что он может сделать 76 кг, и в принципе, это делает бой Альварес — Бивол более возможным в перспективе.



Думаю, это может произойти позже, поскольку Дмитрий ещё завоюет хотя бы один или несколько поясов в своей весовой категории», — приводит слова Корнилова LuckyPunchNet в «Инстаграме».