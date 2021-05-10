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Генри Сехудо назвал себя величайшим бойцом всех времён

Генри Сехудо назвал себя величайшим бойцом всех времён
Бокс/ММА / UFC 0
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34-летний американский спортсмен смешанных единоборств Генри Сехудо отреагировал на пост ESPN в «Твиттере», в котором его назвали одним из самых величайших бойцов всех времён.

«Ровно год назад ушёл один из самых величайших спортсменов смешанных единоборств», — сообщалось о Сехудо в «Твиттере» ESPN.

На что сам Генри ответил: «Один из величайших? Расскажите у кого есть лучшее боевое резюме, чем у меня? Я величайший боец всех времён!»

Напомним, что в марте этого года Сехудо заявил о возвращении в ММА. После чего сообщалось о его желании провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Максом Холлоуэем. Однако спустя месяц Сехудо объявил о поединке с Флойдом Мейвезером.

Сехудо последний раз выступал в мае 2020 года. Тогда он в очередной раз защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Круса. После этого американец объявил об уходе из спорта. Флойд Мейвезер последний раз появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда он принял участие в выставочном поединке на турнире лиги Rizin. В поединке по правилам профессионального бокса он досрочно победил японского кикбоксёра Теншина Нацукаву.

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