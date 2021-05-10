Конор Макгрегор проведёт минимум два боя в 2021 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор написал в своём аккаунте в «Твиттере», что в 2021 году проведёт ещё минимум два боя.

Известно, что следующий бой ирландец проведёт на турнире UFC 264. Конор Макгрегор в третий раз встретится с Дастином Порье. Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.