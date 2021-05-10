Хабиб Нурмагомедов показал фото из Мекки с «братьями»

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал свежий снимок на своей странице в «Инстаграме». Фотография сделана в Мекке (Саудовская Аравия).

«В Мекке с братьями», — подписал он фото.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.