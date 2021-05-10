Макгрегор: этот кот Гиллеспи даже близко не лучший рыбак в мире
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова бойца лёгкого дивизиона Грегора Гиллеспи, которые тот произнёс на пресс-конференции после победы над Карлосом Диего Феррейрой на турнире в минувшие выходные.
Напомним, на минувшей неделе Макгрегор выложил в «Твиттер» фото с удочкой. Гиллеспи после победы над Феррейрой заявил, что именно он является лучшим рыбаком.
«Этот кот Гиллеспи даже близко не лучший рыбак в мире», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
На счету 34-летнего Грегора Гиллеспи 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед (в том числе семь нокаутом) и потерпел одно поражение. У 32-летнего Конора Макгрегора 22 победы и пять поражений.
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