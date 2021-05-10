Макгрегор рассказал, что изменил бы в подготовке к бою с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как изменил бы подготовку к поединку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, если бы им довелось вновь сразиться.

В августе 2017 года Макгрегор и Мейвезер провели боксёрский поединок. Конор потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.

«Если бы ты снова дрался с Мейвезером, что бы ты изменил?» — спросил Макгрегора один из подписчиков в «Твиттере».

«Я бы заставил парней активно прессинговать в спаррингах. Особенно в поздних раундах, чтобы меня в последних четырёх раундах прессинговал свежий соперник», — ответил Конор в своём «твиттере».

В июле Макгрегор проведёт третий бой с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.