Макгрегор рассказал, что изменил бы в подготовке к бою с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как изменил бы подготовку к поединку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, если бы им довелось вновь сразиться.
В августе 2017 года Макгрегор и Мейвезер провели боксёрский поединок. Конор потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.
«Если бы ты снова дрался с Мейвезером, что бы ты изменил?» — спросил Макгрегора один из подписчиков в «Твиттере».
«Я бы заставил парней активно прессинговать в спаррингах. Особенно в поздних раундах, чтобы меня в последних четырёх раундах прессинговал свежий соперник», — ответил Конор в своём «твиттере».
В июле Макгрегор проведёт третий бой с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.
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