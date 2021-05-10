Названа дата боя Фьюри — Джошуа

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа сразятся 14 августа. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере», ссылаясь на несколько источников. Ранее сообщалось, что поединок состоится в Саудовской Аравии.

Также сообщается, что официальный анонс поединка Фьюри и Джошуа ожидается на этой неделе.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.