Харрис стал первым в истории гайанским бойцом, одержавшим победу в UFC

Карлстон Линдси Харрис стал первым бойцом из Гайаны, которому удалось одержать победу в UFC.

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26. На этом турнире Харрис победил Кристиана Агилеру. В первом раунде он применил удушающий приём «анаконда».

Харрис также стал 19-м в истории лиги бойцом, который победил сабмишеном после «анаконды».

По итогам поединка Харрис получил бонус UFC в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Такой же бонус получил американец Алекс Мороно, который в со-главном бою вечера техническим нокаутом победил своего соотечественника Дональда Серроне. Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях (ещё одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся).