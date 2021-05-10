Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Харрис стал первым в истории гайанским бойцом, одержавшим победу в UFC

Харрис стал первым в истории гайанским бойцом, одержавшим победу в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Карлстон Линдси Харрис стал первым бойцом из Гайаны, которому удалось одержать победу в UFC.

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26. На этом турнире Харрис победил Кристиана Агилеру. В первом раунде он применил удушающий приём «анаконда».

Харрис также стал 19-м в истории лиги бойцом, который победил сабмишеном после «анаконды».

По итогам поединка Харрис получил бонус UFC в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Такой же бонус получил американец Алекс Мороно, который в со-главном бою вечера техническим нокаутом победил своего соотечественника Дональда Серроне. Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях (ещё одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся).

Гиллеспи, Мороно и Харрис получат бонусы по итогам UFC Вегас 26
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021