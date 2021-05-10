Хабиб — о столкновениях в Иерусалиме: они вымещали им за то, что те уверовали в Аллаха

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о происходящем в Восточном Иерусалиме. В одном из районов города по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего начались акции протеста и столкновения с полицией.

«Священный Коран 85:8. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме», опубликовав видео с последствиями столкновений.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.