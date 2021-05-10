Фьюри: Сондерс попытался стать великим, но это была не его ночь

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал поражение Билли Джо Сондерса в поединке с чемпионом WBC, WBO и WBA Саулем Альваресом.
«Люди любят ненавидеть тех, кто следует за своей мечтой. Сондерс пытался стать великим, но это была не его ночь. Но Билли Джо хотя бы следует за мечтами и своим сердцем. Он всегда будет моим братом», — написал Фьюри на своей странице в «Твиттере».
Альварес одержал победу техническим нокаутом, Сондерс не вышел на девятый раунд из-за перелома орбитальной кости.
Отметим, что на поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии. По итогам официальной церемонии взвешивания перед боем британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг.
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