Сондерс планирует вернуться в ринг после перелома глазницы в бою с Альваресом

Экс-чемпион WBO Билли Джо Сондерс планирует вернуться в ринг после перелома глазницы в бою с Саулем Альваресом. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британец не вышел на девятый раунд из-за перелома орбитальной кости.

«Спасибо всем за сообщения. Сломанная глазница и перелом скуловой кости в трёх местах. Операция была вчера, всё прошло хорошо. Бывает выигрываешь, бывает проигрываешь. Я не чувствовал себя не в своей тарелке, но попал под хороший удар. Спасибо всем, кто смотрел. Я вернусь, да благословит вас всех бог», — приводит слова Сондерса Sky Sports.

На поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии. По итогам официальной церемонии взвешивания перед боем британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг.