Уайт: Серроне хочет перейти в лёгкий вес UFC и я позволю ему это сделать

Президент UFC Дана Уайт заявил, что 38-летнему американскому бойцу смешанных единоборств Дональду Серроне будет разрешено перейти из полусредней весовой категории в лёгкую после его очередной неудачи в бою с Алексом Мороно.



«Серроне хочет опуститься в лёгкую весовую категорию (до 70,3 кг – прим. «Чемпионата»). Я позволю ему это сделать. Станет ли это для него последним шансом? Да», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Напомним, что в соглавном бою вечера на турнире UFC Вегас 26, состоявшемся 9 мая, Серроне потерпел поражение техническим нокаутом 30-летнему соотечественнику Алексу Мороно.

Всего на счету Серроне 36 побед в ММА при 16 поражениях, ещё 2 поединка были признаны несостоявшимися. Для Дональда этот проигрыш Мороно стал пятым в шести последних противостояниях (ещё одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся).