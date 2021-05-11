Чикадзе готов принять вызов на коротком уведомлении на UFC 262 в двух весовых категориях

32-летний грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе заявил, что отправляется в Техас (США), чтобы иметь возможность получить вызов на бой на коротком уведомлении на турнире UFC 262, который запланирован в ночь на 16 мая по московскому времени. Об этом боец сообщил в интервью MMA Junkie, которое опубликовано в «Твиттере».

При этом Чикадзе отметил, что он готов выйти в октагон в любой из двух весовых категорий – полулёгкой или лёгкой.

Напомним, что 2 мая на турнире UFC Вегас 25 Гига Чикадзе за 63 секунды нокаутировал американца Каба Суонсона и поднялся на 10-е место в рейтинге бойцов полулёгкого дивизиона.

На турнире UFC 262 Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. В со-главном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенэилом Дариушем. Предварительный кард откроет сестра Валентины Шевченко Антонина. Соперницей Пантеры станет американка Андреа Ли. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.