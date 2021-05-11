Апелляцию Вердума удовлетворили, бой с Феррейрой признали несостоявшимся

Атлетическая комиссия штата Нью-Джерси удовлетворила апелляцию бразильского бойца MMA Фабрисиу Вердума на результат поединка с соотечественником Ренаном Феррейрой, бой признали несостоявшимся. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Вердум проиграл нокаутом Феррейре на турнире промоушена PFL, который состоялся на минувшей неделе. После боя Фабрисиу утверждал, что до своего нокаута он перевёл Ренана на удушающий приём «треугольник» и что соперник несколько раз постучал ему по плечу о сдаче боя, однако судья встречи этот момент пропустил.

Вот как выглядит обновлённая таблица Гран-при PFL в тяжёлом весе:

Посмотреть изображение можно в официальном «твиттере» промоушена PFL.

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