Чендлер дал прогноз на бой с Оливейрой за пояс, который освободил Нурмагомедов
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от титульного поединка с Чарльзом Оливейрой, который состоится в ближайшие выходные. Чендлер и Оливейра сразятся за пояс UFC в лёгком весе, который ранее освободил Хабиб Нурмагомедов.
«Я выхожу на переполненную арену в Хьюстоне, штат Техас. 19 тысяч американцев скандируют моё имя, болеют за меня. Я выхожу и оказываюсь прямо перед Чарльзом Оливейрой, который в первом же размене, при первом же оказанном мной давлении станет в себе сомневаться.
Он тут же станет остро реагировать и беспокоиться о своих ногах. Я же устрою охоту за его головой, за ногами, за всем его телом. Первый же удар, попавший в цель, обнулит его», — цитирует Чендлера MMA Fighting.
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