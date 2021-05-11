В команде Карвальо отреагировали на возможность боя со Шлеменко
Бывший чемпион Bellator в среднем весе, бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль Карвальо готов сразится с другим бывшим обладателем соответствующего пояса россиянином Александром Шлеменко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды бразильского спортсмена.
«Рафаэль готов к этому бою, он хочет его. Сейчас всё зависит от организаторов», — сообщил источник.
Отметим, что Карвальо на турнире Bellator 258 раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину, это было третье поражение Рафаэля кряду. В последних семи встречах он проиграл шесть раз. Что касается Шлеменко, то он последний раз он появлялся в клетке 7 мая. На турнире во Владивостоке Александр единогласным решением судей одолел бразильца Марсио Сантоса.
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