В команде Карвальо отреагировали на возможность боя со Шлеменко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль Карвальо готов сразится с другим бывшим обладателем соответствующего пояса россиянином Александром Шлеменко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды бразильского спортсмена.

«Рафаэль готов к этому бою, он хочет его. Сейчас всё зависит от организаторов», — сообщил источник.

Отметим, что Карвальо на турнире Bellator 258 раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину, это было третье поражение Рафаэля кряду. В последних семи встречах он проиграл шесть раз. Что касается Шлеменко, то он последний раз он появлялся в клетке 7 мая. На турнире во Владивостоке Александр единогласным решением судей одолел бразильца Марсио Сантоса.

