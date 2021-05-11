Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В команде Карвальо отреагировали на возможность боя со Шлеменко

В команде Карвальо отреагировали на возможность боя со Шлеменко
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль Карвальо готов сразится с другим бывшим обладателем соответствующего пояса россиянином Александром Шлеменко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды бразильского спортсмена.

«Рафаэль готов к этому бою, он хочет его. Сейчас всё зависит от организаторов», — сообщил источник.

Отметим, что Карвальо на турнире Bellator 258 раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину, это было третье поражение Рафаэля кряду. В последних семи встречах он проиграл шесть раз. Что касается Шлеменко, то он последний раз он появлялся в клетке 7 мая. На турнире во Владивостоке Александр единогласным решением судей одолел бразильца Марсио Сантоса.

Менеджер Шлеменко рассказал о переговорах бойца с UFC
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021