Фьюри и Джошуа обменялись выпадами в «Твиттере»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа обменялись выпадами в «Твиттере». Ранее боксёры договорились об объединительном бое, однако официально о нём ещё не объявлено.
«Спартанец». Я устал. Мои болельщики устали. Твои болельщики устали. Мы все устали от разговоров. Меньше слов. Больше дела!» — написал Джошуа в своём «твиттере», тегнув Фьюри.
«Может, давай тогда ты, большой уродливый бомж? Нет разговора — нет действий», — ответил Тайсон в своём «твиттере», обращаясь к Энтони.
Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
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