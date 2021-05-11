Фьюри и Джошуа обменялись выпадами в «Твиттере»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа обменялись выпадами в «Твиттере». Ранее боксёры договорились об объединительном бое, однако официально о нём ещё не объявлено.

«Спартанец». Я устал. Мои болельщики устали. Твои болельщики устали. Мы все устали от разговоров. Меньше слов. Больше дела!» — написал Джошуа в своём «твиттере», тегнув Фьюри.

«Может, давай тогда ты, большой уродливый бомж? Нет разговора — нет действий», — ответил Тайсон в своём «твиттере», обращаясь к Энтони.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.