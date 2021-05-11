Блахович: Чимаев уже выиграл все пояса UFC в «Твиттере»

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, поляк Ян Блахович поделился мнением о Хамзате Чимаеве, выступающем в полусредней и средней весовых категориях. Ранее Чимаев не раз утверждал, что готов сражаться когда угодно и с кем угодно.

«Ему нужно что-то говорить. В интернете он уже выиграл все чемпионские пояса UFC через «Твиттер».

Я уже не раз доказывал, что в состоянии побить парней из более лёгких весовых категорий. Я тоже могу начать говорить о том, что побью любого в боксе, Тайсона Фьюри и всех остальных, если они дадут мне шанс, что я их нокаутирую. Но кто в это поверит?

Чимаев может говорить, но разговоры и бои, спарринги и бои — это совершенно разные вещи», — рассказал Блахович в интервью YouTube-каналу Jason Burgos' Back Talk.