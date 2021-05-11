«Я потрясён». Шлеменко отреагировал на трагедию в Казани

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на трагедию, случившуюся в 175-й школе Казани.

«Соболезную родным и близким, сил вам и терпения. Сегодня было две тренировки, поэтому только сейчас посмотрел видео стрельбы в школе в Казани.



Я потрясён! Страшная трагедия, сложно представить боль, через которую предстоит пройти семьям погибших. Завтра объявлен траур только в Татарстане, но хочу, чтобы жители Татарстана знали: соболезнует вся Россия», — написал Шлеменко на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице бойца в «Инстаграме».

Утром 11 мая стало известно о стрельбе в одной из казанских школ. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли десять человек, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.