Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою с Накатани

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прибыл в США. Здесь он проведёт завершающую стадию подготовки к поединку с Масаёси Накатани. Фото с Ломаченко в аэропорту Лос-Анджелеса появилось в «Инстаграме».

«Приземлился. Двигаемся дальше к намеченной цели», — написал Ломаченко.

Соответствующий пост доступен на странице Lomus_official в «Инстаграме», которую совместно ведут Василий и Александр Усик.

Напомним, Ломаченко последний раз появлялся на ринге в октябре 2021 года. Тогда он единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу и лишился всех титулов. После украинец перенёс операцию на плече. Лопес отказывается давать украинцу реванш и проведёт следующий бой в июне. Его соперником станет Джордж Камбосос. Ломаченко с Накатани встретится 26 июня.