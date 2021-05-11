Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою с Накатани

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прибыл в США. Здесь он проведёт завершающую стадию подготовки к поединку с Масаёси Накатани. Фото с Ломаченко в аэропорту Лос-Анджелеса появилось в «Инстаграме».
«Приземлился. Двигаемся дальше к намеченной цели», — написал Ломаченко.
Соответствующий пост доступен на странице Lomus_official в «Инстаграме», которую совместно ведут Василий и Александр Усик.
Напомним, Ломаченко последний раз появлялся на ринге в октябре 2021 года. Тогда он единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу и лишился всех титулов. После украинец перенёс операцию на плече. Лопес отказывается давать украинцу реванш и проведёт следующий бой в июне. Его соперником станет Джордж Камбосос. Ломаченко с Накатани встретится 26 июня.
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