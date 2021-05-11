Миочич может встретиться с Джоном Джонсом

Президент UFC Дана Уайт не исключил, что бывший чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич проведёт поединок с бывшим чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
«Многие думают, что Стипе Миочич не является величайшим тяжеловесом в истории. Но он таков. Он тот, кто есть. Он сделал всё, чтобы заслужить звание величайшего тяжеловеса в истории. Это факт. Не знаю, что его ждёт дальше. Мне бы хотелось, чтобы он снова загорелся и изъявил желание драться. Мы бы могли организовать поединок Миочича с Джоном Джонсом», — приводит слова функционера BJ Penn.
Напомним, в марте 2021 года Стипе Миочич провёл поединок с Фрэнсисом Нганну и уступил французу камерунского происхождения нокаутом во втором раунде. Таким образом, Стипе лишился титула чемпиона.
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