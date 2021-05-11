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Тактаров: всё внутри переворачивается, когда убивают детей

Тактаров: всё внутри переворачивается, когда убивают детей
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями о трагедии, случившейся сегодня, 11 мая, в Казани.

«Как-то горько, когда убивают людей в мирное время… Особенно я это чувствую весной… И всё внутри переворачивается, когда убивают в мирное время, весной… детей», — написал Тактаров.

Соответствующий пост доступен на странице прославленного бойца в «Инстаграме».

Утром 11 мая стало известно о стрельбе в одной из казанских школ. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли десять человек, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

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