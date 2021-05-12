Шлеменко ответил на выпад Чимаева

Бывший чемпион Bellator, известный боец Александр Шлеменко отреагировал на выпад Хамзата Чимаева. Последний в комментариях под одним из постов о желании Шлеменко выступать в UFC назвал его «Колей» и посоветовал «не пить много». Такая грубость заставила Александра отреагировать.
«К слову про тех, кто очень сильно ждал моего поражения. Получаю мощную поддержку от людей из различных регионов нашей страны — спасибо всем! Но иногда мне присылают и вот такие комментарии. Я примерно догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корёжит, но интересно ваше мнение, друзья!
Только огромная просьба обойтись без оскорблений. Ещё раз благодарю за поддержку всех здравых и правильно воспитанных людей», — написал Шлеменко.
Соответствующий пост доступен на странице Шлеменко в «Инстаграме».
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